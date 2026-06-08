Detenidas cinco personas, tres menores, en Abanto por la agresión a un joven que sufrió lesiones graves

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BILBAO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad de Abanto-Zierbana a un total de cinco varones, tres de ellos menores de edad, por la agresión cometida contra un joven durante las fiestas del fin de semana en el barrio de Gallarta. La víctima, que sufrió lesiones graves, fue intervenida de forma urgente como consecuencia de una fractura mandibular.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado en el municipio vizcaíno de Abanto-Zierbana. Pasadas las cinco de la mañana, la policía fue alertada de que se había producido una agresión a un joven en la zona festiva del barrio de Gallarta.

Las patrullas de protección ciudadana adscritas a la comisaría de Muskiz, que realizaban labores de vigilancia en la zona, se desplazaron rápidamente al lugar y localizaron a la víctima, un hombre de 24 años.

La víctima no pudo relatar a los agentes lo sucedido debido a las graves lesiones que presentaba en la mandíbula y a la pérdida de varios dientes, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.

La Ertzaintza ha señalado que, gracias a la información recabada en la zona por los testigos, se pudo localizar a uno de los presuntos agresores, un joven de 19 años que fue detenido por un presunto delito de lesiones.

Las investigaciones iniciales posteriores a los hechos permitieron a los agentes identificar in situ a otras personas que podrían haber supuestamente participado en el ataque y, pasadas las once de la mañana del sábado, tras realizar las investigaciones necesarias, detuvieron a una de esas personas, otro joven de 18 años, por un presunto delito de lesiones.

El avance de la investigación condujo a la detención este domingo, de otros tres jóvenes, dos de 16 años y un tercero de 17, todos ellos acusados de un presunto delito de lesiones graves por su participación en la agresión.

Los tres menores han sido puestos en libertad a la espera de ser citados por la Fiscalía de Menores, mientras que los otros dos detenidos han sido trasladados a unidades policiales para llevar a cabo las investigaciones necesarias y, una vez concluidas, serán puestos a disposición judicial.