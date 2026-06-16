Detenidas dos personas en Bizkaia por su supuesta relación con Hezbolá

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas a primera hora de la tarde de este martes en Bizkaia por su supuesta relación con Hezbolá, partido político y grupo paramilitar musulmán chií libanés, respaldado fuertemente por Irán y considerado una de las milicias no estatales más fuertemente armadas del mundo, superando el arsenal de Hamás.

Según han informado fuentes de la investigación a Europa Press, los arrestos se han llevado a cabo por orden de la Audiencia Nacional. La operación sigue abierta y bajo secreto sumarial, y no se descarta la posibilidad de que en la misma se practiquen registros.