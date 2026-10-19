Detenidas dos personas en un portal de San Sebastián cuando intentaban robar en varias viviendas

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en un portal de un bloque de viviendas del barrio de Igara de San Sebastián a dos hombres después de ser sorprendidos manipulando las cerraduras de varias viviendas a las que trataban de acceder.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron a la una de la madrugada de este pasado domingo, cuando vecinos escucharon ruidos procedentes del rellano de la escalera y vieron que dos hombres ajenos a la finca estaban manipulando las cerraduras de distintas viviendas.

Varios recursos de la Ertzaintza acudieron al lugar e interceptaron en el portal a los implicados, dos hombres de 33 y 55 años, que carecían de antecedentes con la Ertzaintza. Los agentes inspeccionaron el portal y encontraron en uno de los descansillos un guante de látex.

Ante estos hechos, estas dos personas fueron detenidas, acusadas de un intento de robo con fuerza en casa habitada. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial este lunes.