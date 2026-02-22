Detenidas dos personas en Trapaga con un arma de fuego y munición oculta entre prendas textiles en su coche

Pistola y bastón incaitados - ERTZAINTZA

BILBAO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer fueron detenidos este pasado sábado en Trapaga (Bizkaia), acusados de un presunto delito de tenencia ilícita de armas, tras ser soprendidos cuando viajaban a bordo de un vehículo con un arma de fuego y munición oculta entre prendas textiles, según ha informado el Departamento de Seguridad.

A última hora de la tarde de este pasado sábado, una patrulla de la Ertzaintza que realizaba labores de seguridad ciudadana en el municipio de Trapaga observó como un vehículo realizaba una maniobra evasiva al percatarse de su presencia.

El recurso policial siguió al vehículo sospechoso hasta una calle cercana y, tras ser interceptado, identificó a los ocupantes, un hombre y una mujer, de 49 y 43 años, respectivamente.

La patrulla observó que en el interior del vehículo había mucha herramienta y, ante la posibilidad de que pudieran haber cometido algún delito, inspeccionaron el mismo, localizando un arma de fuego y munición ocultos en una bolsa con ropa.

Durante el registro localizaron también una cachaba con punta reforzada metálica, calificada como objeto peligroso, por lo que se les abrió un expediente por Ley de Seguridad Ciudadana.

Los arrestados, con numerosos antecedentes policiales, fueron trasladados a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y la mañana de este domingo han sido puestos a disposición judicial.