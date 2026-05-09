Detenidas tres personas en Vitoria tras una agresión con arma blanca a un varón en el Casco Viejo

Vehículo de la Ertzaintza - IREKIA

VITORIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo la noche del viernes en Vitoria-Gasteiz a tres hombres, de 40, 21 y 20 años, tras registrarse una agresión con un arma blanca a otro varón en el Casco Viejo. La víctima sufrió un corte en la cara y fue trasladada al hospital.

Los hechos sucedieron sobre las 23.00 horas del viernes, según ha informado el Departamento de Seguridad. La propia víctima llamó al teléfono de emergencias para comunicar que había sido agredido en la cara con un arma blanca. Los autores, al parecer tres personas, habían huido del lugar.

Patrullas de Protección Ciudadana se desplazaron al lugar de los hechos, una calle del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, y solicitaron una ambulancia para el traslado al hospital de la persona herida, de 32 años, que presentaba un corte en el pómulo.

Al mismo tiempo, recursos policiales realizaron la búsqueda de los presuntos autores, que fueron localizados e identificados entre un grupo de personas en la plaza de la Burullería. Uno de ellos presentaba manchas de sangre en su ropa y otro arrojó al suelo una navaja, que fue ocupada por los agentes.

Las tres personas, que cuentan con antecedentes policiales, fueron detenidas por un presunto delito de lesiones. Serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias en la Ertzain-etxea.