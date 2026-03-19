Detenido en Amorebieta por amenazar con un hacha a los propietarios de una lonja en la que estaba robando

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha sido detenido en la localidad vizcaína de Amorebieta-Etxano acusado de amenazar de muerte a los propietarios de una lonja en la que fue sorprendido robando mientras esgrimía un destornillador y un hacha, con la que llegó a causar una herida en el brazo a una de las víctimas, según ha informado la Ertzaintza.

Alrededor de la una de la tarde de este pasado miércoles, fue requerida presencia policial en una lonja ubicada en Amorebieta-Etxano porque, según señalaron sus propietarios, habían detectado instantes antes que su persiana se encontraba subida y observaron que un individuo estaba sacando enseres del interior e introduciéndolos en un vehículo.

Ante esa situación se acercaron al lugar para recriminar al presunto ladrón, momento en el que este comenzó a proferir amenazas de muerte mientras esgrimía un destornillador y un hacha, con la que llegó a causar una herida en el brazo a uno de los denunciantes, según relataron.

Una patrulla de protección ciudadana de la Ertzaintza que realizaba labores de vigilancia por la zona acudió a la zona, donde confirmó lo ocurrido e identificó al sospechoso, un hombre de 45 años con numerosos antecedentes policiales.

Según ha explicado la Ertzaintza, había logrado acceder a la lonja forzando su cerradura y podría estar implicado en otros robos que se habían registrado en ella con anterioridad, por lo que, tras realizar las comprobaciones necesarias, se procedió a su detención.

El arrestado fue trasladado a dependencias de la Policía vasca con el fin de realizar los trámites correspondientes, para después ser presentado ante la autoridad judicial.