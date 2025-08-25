Detenido en Arrigorriaga (Bizkaia) tras huir de un control de alcoholemia y arremeter contra un agente

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha sido detenido este lunes, acusado de un delito contra la seguridad vial, después de que huyera de un control preventivo de alcoholemia y drogas en Arrigorriaga (Bizkaia) y arremetiera contra uno de los agentes, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

El incidente ha ocurrido a la una y media de esta madrugada durante un control preventivo de alcohol y drogas en Arrigorriaga, cuando un turismo que se acercaba al dispositivo, al percatarse de la presencia policial, cambió de sentido y arremetió contra uno de los agentes, que tuvo que apartarse para no ser atropellado, y puso en peligro la integridad de un viandante.

Varias patrullas de la Ertzaintza comenzaron la persecución del vehículo fugado, que fue finalmente interceptado en una de las calles del municipio. En su interior viajaban cinco personas, dos hombres y tres mujeres, que trataron de abandonar el vehículo, pero fueron retenidos por los agentes.

Los recursos policiales procedieron a la identificación de los ocupantes y al arresto del conductor, acusado de un delito contra la seguridad vial y por requisitoria judicial, ya que le constaban tres órdenes judiciales en vigor.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza y será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales.