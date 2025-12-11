Detenido en Astigarraga (Gipuzkoa) por agredir y lesionar a cuatro ertzainas y colisionar con un vehículo policial

Archivo - Coche de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un hombre en Astigarraga (Gipuzkoa) por atentado contra agentes de la autoridad tras agredir y lesionar a cuatro ertzainas. El arrestado había estado conduciendo de forma peligrosa y llegó a colisionar con un vehículo policial.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, hacia las nueve y media de la noche de este pasado miércoles, varios particulares llamaron a SOS Deiak 112 para informar de que un turismo estaba circulando de forma peligrosa por el casco urbano de Astigarraga.

Una patrulla que acudió al aviso localizó al vehículo haciendo trompos en Tranbia Ibilbidea y le hicieron indicaciones al conductor para que se detuviera, pero este huyó del lugar hacia el polígono de Bidebitarte.

Los ertzainas cerraron el paso en este polígono con el vehículo policial para proteger al resto de usuarios de la vía y, finalmente, el sospechoso colisionó contra el coche patrulla.

Más recursos policiales llegaron en apoyo y el conductor mostró una actitud "agresiva, amenazante e insultante", y agredió a los agentes cuando procedieron a reducirle para su detención por atentado a agentes de la autoridad, tras haber dado un puñetazo a uno de ellos.

Cuatro ertzainas causaron baja tras recibir atención médica, dos de ellos eran el agente y la agente ocupantes del vehículo contra el que colisionó el arrestado.

El hombre, de 42 años, dio positivo en la prueba de drogas, por lo que también se le abrieron diligencias como investigado por un delito contra la seguridad del tráfico. El detenido, con antecedentes policiales, deberá comparecer en próximas fechas ante la autoridad judicial.