Detenido en Basauri tras golpear y dañar una máquina tragaperras de un local al que tenía prohibido entrar

Ertzain-Etxea de Basauri - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este domingo a un hombre de 30 años de edad en Basauri como presunto autor de un delito de daños en un establecimiento de juegos y apuestas, al que tenía la entrada prohibida, tras golpear las pantallas de una máquina ocasionando daños de unos 3.000 euros.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en torno a las nueve de la noche de ayer domingo en un local de juegos ubicado en el casco urbano de Basauri. Un hombre, que tenía la entrada prohibida al establecimiento, accedió a su interior y, tras haber estado jugando unos minutos, golpeó las pantallas de una máquina, ocasionando daños de unis 3.000 euros.

El presunto autor reconoció a la patrulla de la Ertzaintza personada en el lugar que había causado los daños tras perder una elevada cantidad de dinero. El hombre fue detenido por un presunto delito de daños.

Tras ser trasladado a dependencias policiales, el arrestado, de 30 años, ha sido puesto en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial.