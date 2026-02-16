Detenido en Beasain (Gipuzkoa) por intentar acuchillar a su vecina

Ertzainetxea de Beasain. - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Beasain este pasado domingo a un hombre, de 36 años, por intentar agredir, con un cuchillo de cocina, a su vecina en una vivienda del casco viejo del municipio.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron este pasado domingo al mediodía. A esa hora, un vecino del inmueble descendió hasta el piso inferior y "comenzó a llamar de manera insistente a la puerta de una vivienda". La propietaria, abrió la puerta y vio que su vecino, que portaba un cuchillo de cocina, trataba de agredirle.

La mujer logró cerrar la puerta de su casa y salir por una de las ventanas. Posteriormente, localizó a una patrulla de la Ertzaintza a la que solicitó ayuda.

Los agentes acudieron al portal en el que ocurrieron los hechos e identificaron al presunto agresor, un hombre de 36 años de edad, "que se encontraba visiblemente alterado".

Los ertzainas hallaron el cuchillo sobre la mesa de la cocina de la vivienda del sospechoso, su vivienda, que fue detenido por un presunto delito de agresión con arma blanca en grado de tentativa. El arrestado se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.