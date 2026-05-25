Detenido en Bermeo por dar una paliza a dos jóvenes y robarle el reloj a uno de ellos

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, con la colaboración de la Policía Local de Bermeo, detuvo este pasado domingo a un joven 20 años por participar en una paliza a otros dos varones de 19 y 21 años y robarle a uno de ellos el reloj, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Alrededor de las siete y media de la mañana de este pasado domingo, la comisaría de Gernika tuvo conocimiento de un altercado en el Casco Viejo de Bermeo donde un grupo de jóvenes había agredido a dos adolescentes.

Los recursos policiales personados en el lugar, asistieron a las víctimas, que presentaban diversas heridas en el cuerpo, por las que tuvieron que recibir asistencia médica.

Tras inspeccionar las inmediaciones, interceptaron a uno de los sospechosos que coincidía con las características aportadas por las víctimas y portaba el reloj sustraído a una de ellas, el cual fue ocupado y restituido a su propietario. Asimismo, al ser identificado, se pudo comprobar que también tenía en vigor una orden de detención por una requisitoria judicial pendiente.

Tras proceder a la detención del joven, de 20 años, se le trasladó a dependencias policiales con el fin de realizar las diligencias oportunas. El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este lunes, y otros tres jóvenes más también fueron identificados por las patrullas de la Ertzaintza, por su presunta participación en los hechos.