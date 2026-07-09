Detenido en Bilbao un condenado por agresión sexual a una menor tras meses huido de la justicia

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

BILBAO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Bilbao a un hombre de 38 años de edad, condenado a seis años de prisión por una agresión sexual a una menor de 16 años y que se encontraba huido de la justicia.

Según ha informado el Cuerpo policial, la agresión sexual por la que había sido juzgado y sentenciado por la Audiencia de Bizkaia, se produjo en un momento en el que la víctima contaba con menos de 16 años.

Las investigaciones, iniciadas y culminadas por miembros del Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional permitieron, tras numerosas indagaciones, la localización de su lugar de residencia, lo que permitió su detención.

Tras verificar su identidad, se comprobó que contaba con numerosos antecedentes por violencia de género y lesiones y que permanecía huido de la justicia desde enero de 2026, a pesar de lo cual continuaba residiendo en la provincia de Bizkaia y manteniendo "una aparente normalidad" ya que trabajaba y convivía con su actual pareja en un piso de la capital vizcaína.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao que decretó su ingreso en prisión para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia impuesta. Posteriormente, ingresó en la prisión alavesa de Zaballa.