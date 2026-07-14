Detenido en Bilbao por golpear con una botella de cristal a otro hombre en la cabeza

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 50 años de edad, fue detenido este pasado lunes en Bilbao tras golpear a otro hombre en la cabeza con una botella de cristal y provocarle diversas lesiones, que precisaron de su evacuación en ambulancia a un centro hospitalario, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Sobre las diez y media de la noche de este pasado lunes, patrullas de la Ertzaintza que realizaban funciones de protección ciudadana por el barrio de San Francisco de la capital vizcaína se personaron en la calle Bailén tras recibir una comunicación de una posible pelea.

Al llegar al lugar, comprobaron que un hombre, de 52 años, presentaba lesiones sangrantes en la cabeza. En base a las explicaciones aportadas por la víctima y otros testigos, durante una discusión con otro individuo, éste le había agredido en la cabeza con una botella de cristal y, seguidamente, le había golpeado contra una pared.

Personal sanitario de una ambulancia desplazada al lugar señalado que el lesionado precisaba de puntos de sutura en, al menos dos heridas, una en la parte posterior de la cabeza y otra en una mejilla, por lo que fue trasladado al Hospital de Basurto.

Los agentes actuantes localizaron poco después en la calle Naja a un individuo que se correspondía con la descripción física del supuesto autor. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes, el sujeto fue detenido por un delito de lesiones. El arrestado, de 50 años, que presenta antecedentes policiales, sobre todo por robos y hurtos, ha sido puesto a disposición judicial.