Detenido en Bilbao por herir a dos varones con una botella rota en el transcurso de una pelea

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha sido detenido este domingo en Bilbao acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa tras herir a dos varones con una botella de cristal rota en el transcurso de una pelea. Tras la agresión, las dos víctimas han sido trasladas a un centro hospitalario para ser atendidas de heridas en la cabeza y en el cuello.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el incidente se ha producido sobre las tres y media de la madrugada de este domingo en el barrio de Abando de la capital vizcaína. A esa hora, varias patrullas de la Ertzaintza en funciones han sido informadas de una posible agresión entre varias personas en la zona de Abando, en la que podría haber varias víctimas con heridas sangrantes.

Desplazados hasta la calle Alameda Urquijo, en las inmediaciones de un local de ocio observaron la presencia de tres varones, dos de los cuales presentaban heridas sangrantes en la cabeza y en el cuello, por lo que ha procedido a su identificación por su posible implicación en una agresión.

Sanitarios desplazados al lugar constataron que dos de las personas implicadas en la pelea presentaban heridas producidas, probablemente, con una botella rota.

Los dos varones heridos, de 22 y 27 años, han sido evacuados al hospital de Basurto para ser atendidos de las heridas sufridas en la cabeza y en el cuello durante la agresión. Los agentes de la Ertzaintza han detenido del presunto agresor, de 35 años, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

El arrestado también presentaba heridas en las manos producidas, al parecer, por los cortes sufridos al romper la botella de cristal utilizada en la agresión, por lo que también ha sido atendido en el hospital de Basurto.

Posteriormente, el agresor fue trasladado a la Comisaría de Bilbao. Una vez concluidas las diligencias, será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de la capital vizcaína.