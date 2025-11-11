Detenido en Bilbao tras intentar robar una cadena de oro a una mujer de 71 años

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha sido detenido en Bilbao acusado de intentar robar una cadena de oro, mediante el método del tirón, a una mujer de 71 años cuando entraba a su portal, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Pasadas las 13.10 horas de este pasado lunes, la Ertzaintza fue alertada del intento de robo de una cadena de oro a una vecina del barrio bilbaíno de Deusto cuando accedía a su portal. A la llegada al lugar, los agentes comprobaron que varios testigos de los hechos estaban reteniendo al presunto autor.

La víctima, de 71 años, relató que minutos antes, cuando se dirigía a su domicilio, el joven la abordó por la espalda, la empujó y le pegó un fuerte tirón de su cadena de oro, rompiéndola. A consecuencia del empujón, cayó al suelo y la cadena quedó entre su ropa.

La Ertzaintza procedió a la detención del implicado, de 19 años, por un presunto delito de robo con violencia en grado de tentativa. Posteriormente, fue trasladado hasta dependencias policiales para dar inicio a las diligencias pertinentes.

Según ha explicado Seguridad, el arrestado ya había sido detenido en ocasiones anteriores por este tipo de robos en los que elegía a víctimas vulnerables, por su edad, y las abordaba en los portales de sus domicilios. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este martes.