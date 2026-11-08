Detenido en Bilbao un reincidente atrapado por un agente fuera de servicio tras sustraer el bolso a una mujer

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido la madrugada de este domingo en Bilbao a un joven de 24 años, detenido en otras tres ocasiones, tras ser interceptado por un agente libre de servicio que había sido testigo de cómo este sustraía el bolso a una mujer y al que ha intentado agredir mientras trataba de huir.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el suceso ha tenido lugar pasadas las doce de la madrugada, cuando un ertzaina fuera de servicio que transitaba por la zona de Indautxu ha visto cómo un individuo, aprovechando un descuido de la víctima, una mujer 52 años, se hacía con su bolso y emprendía la huida.

El agente ha salido en su persecución logrando darle alcance en las inmediaciones, mostrando el ladrón una actitud violenta en todo momento e intentando agredirle en reiteradas ocasiones mientras trataba de evitar que se fugara.

Tras ser alertada de lo ocurrido una patrulla de protección ciudadana que realizaba labores de vigilancia por la zona se ha personado en el lugar, identificando al allí retenido, un joven de 24 años que cuenta con tres detenciones anteriores al que se le ha ocupado el bolso sustraído.

Acto seguido se ha procedido a su arresto acusado de un presunto delito de robo con violencia, siendo después trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes será presentado ante la autoridad judicial.