Detenido en Bilbao por robar en una vivienda tras sustraer las llaves del bolso a su propietaria

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BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 40 años de edad, fue detenido este pasado lunes, acusado de sendos delitos de hurto y robo en un domicilio de Bilbao. El arrestado, al parecer, sustrajo en un restaurante un bolso a una mujer, en el que llevaba la cartera con documentación y las llaves de su vivienda utilizando éstas, poco después, para acceder y robar en la casa, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos se iniciaron en la tarde del pasado 31 de marzo en un local de hostelería ubicado en el Casco Viejo de la capital vizcaína. Una mujer fue víctima de la sustracción al descuido de un bolso, en cuyo interior portaba una cartera con diversa documentación, dinero, tarjetas bancarias y un juego de llaves de su domicilio.

Aproximadamente, dos horas y media después, la mujer, de 61, se personó en su casa percatándose de que varias estancias de la misma se encontraban revueltas y le habían sustraído diversas piezas de joyería, entre ellas, pulseras, anillos y cadenas de oro, varios relojes y cierta cantidad de dinero.

La cerradura de la puerta de entrada al domicilio no presentaba ningún daño por lo que, presumiblemente, se pudiera relacionar al autor de la sustracción del hurto del bolso con el asalto a la casa.

Una vez conocidos estos delitos a través de la presentación de la correspondiente denuncia, desde la comisaría de Bilbao se inició una investigación para su esclarecimiento. Las indagaciones practicadas se centraron en un individuo, que cuenta con numerosos antecedentes, principalmente por hechos contra la propiedad y varias implicaciones en hurtos al descuido en establecimientos hosteleros de Bilbao y a viandantes.

En la jornada de este pasado lunes, el sospechoso fue localizado y, una vez identificado, se procedió a su detención como presunto autor de los delitos de hurto y robo en vivienda. El arrestado, de 40 años, será presentado en el Juzgado una vez queden finalizados los trámites policiales.

La Ertzaintza continúa con las investigaciones sobre estos hechos y otros ocurridos bajo similares circunstancias en los últimos meses en la capital vizcaína en los que pudiera estar implicado el ahora arrestado. Además, no se descarta la posible participación de, al menos otro individuo, para la consumación de los robos en viviendas.