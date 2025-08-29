Detenido uno de los condenados por la paliza al joven Alex en 2021 en Amorebieta, buscado para ingresar en prisión

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de los condenados por la brutal paliza grupal al joven Alex Andreu en 2021 en la localidad vizcaína de Amorebieta, sobre el que recaía una orden de busca e ingreso en prisión, fue detenido el pasado lunes en Bilbao.

Según han informado fuentes municipales, sobre las 4.00 horas de la madrugada de entre el domingo y el lunes, la Policía Local detuvo a uno de los acusados de la brutal paliza grupal que se dio al joven Alex Andreu en un parque de Amorebieta (Bizkaia) el 25 de julio de 2021. La víctima quedó en estado vegetativo.

El arrestado se encontraba en busca y captura, según fecha de la sentencia del 12 de febrero del 2024. Este se encontraba en libertad provisional y no volvió a la cárcel para el cumplimiento de la pena.

Una patrulla de la Inspección de Basurto observó el pasado día 25 a dos varones que circulaban en bicicleta sin ningún alumbrado por la Avenida Montevideo, en dirección a Zorrotza, en la capital vizcaína.

Por ello, procedieron a pararles para denunciarles en virtud de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial. Los dos varones presentaron su documentación y, al pasar los agentes los datos por la emisora al Centro de Mando, fueron notificados que sobre uno de los varones pesaba una orden de detención e ingreso en prisión, por lo que los agentes procedieron a su detención.