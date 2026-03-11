Detenido tras estafar a una empresa de Bermeo 6.500 euros de un pedido de conservas e intentar llevarse otro

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha sido detenido acusado de estafar a una empresa de Bermeo, a la que realizó un pedido de latas de conserva valoradas en 6.500 euros sin abonarlo y efectuó un segundo pedido, aunque fue interceptado por la Ertzaintza cuando acudió a recogerlo, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La Ertzaintza tuvo conocimiento el pasado lunes, mediante una denuncia interpuesta por la afectada, de que el día 6 de marzo un hombre había hecho y recogido un pedido de latas de bonito en conserva valoradas en unos 6.500 euros en una empresa de Bermeo y ese mismo día había realizado un segundo pedido. No obstante, poco después, la empresa había sido alertada por su entidad bancaria de que no se había recibido el pago por el primer pedido.

Agentes de la Policía vasca comenzaron una investigación, en la que pudieron comprobar que la identidad que el individuo había facilitado a la empresa era falsa. Dado que había realizado un segundo pedido, indicaron a la denunciante que contactase con la Ertzaintza en caso de que continuara con el segundo intento de estafa.

Así, este pasado martes la empresa avisó de que la persona denunciada había llamado indicando que pasaría ese día a por el pedido y le había mandado un justificante de transferencia que, posteriormente, se comprobó que era falso.

Por ello, se puso en marcha un dispositivo de vigilancia. Los agentes observaron que a la empresa llegó un vehículo de una empresa de reparto para recoger los artículos, por lo que realizaron un seguimiento de la furgoneta hasta el barrio de Arabella de Bilbao, donde identificaron a tres hombres.

Según ha explicado Seguridad, dos eran los trabajadores de la empresa de transporte y el tercero el que había acudido el primer día a recoger el pedido, por lo que se procedió a su detención por dos delitos de estafa.

El detenido, de 36 años, fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las mismas.