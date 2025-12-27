Detenido por golpear y robar la cartera a hombre en Vitoria

Archivo - Coche de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz por golpear y robar la cartera a un varón, ayudado por otro individuo que todavía no ha sido detenido.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el robo se produjo pasadas las 5.00 horas de la madrugada del pasado 13 de diciembre cuando un hombre de 48 años fue abordado por dos varones que le agredieron y, tras arrojarle al suelo, le arrebataron la cartera.

Tras la denuncia presentada por la víctima, la Ertzaintza inició una investigación que ha permitido la detención, a primera hora de este sábado, de uno de los supuestos autores del robo, un hombre de 34 años de edad, con antecedentes por este tipo de delitos.

El detenido continúa en dependencias policiales a la espera de pasar ante el juez. La Policía vasca prosigue las investigaciones para identificar y detener al segundo implicado.