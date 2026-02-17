Detenido un hombre de 31 años en Vitoria-Gasteiz por maltrato habitual a su pareja

VITORIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años ha sido detenido esta pasada noche por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz acusado de maltrato habitual, con lesiones, amenazas e insultos, a su pareja.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.30 horas de este pasado lunes cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación para que se personara en una vivienda del barrio de Aranbizkarra, donde una mujer demandaba presencia policial, ya que su pareja y la hermana de este estaban aporreando su puerta y se sentía amenazada.

Los agentes que se desplazaron al lugar se entrevistaron con la demandante del servicio, así como con las otras dos personas implicadas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De esa forma, en vista de las manifestaciones y de las pruebas aportadas por la mujer, que constataban un maltrato habitual con lesiones, amenazas e insultos, la patrulla procedió a la detención del presunto agresor.