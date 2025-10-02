Detenido un hombre de 33 años por robar en el interior de una furgoneta en Vitoria y agredir a los agentes en su huida

VITORIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta madrugada a un varón, de 33 años, como presunto autor de sendos delitos de robo con fuerza y atentado a agentes de la autoridad, con resultado de lesiones, tras robar en el interior de una furgoneta y agredir a los agentes en su huida.

Según ha informado la Guardia Urbana en un comunicado, los hechos se han producido sobre las 4.30 horas cuando una llamada al 092 alertaba sobre un varón en actitud sospechosa, con una bicicleta y merodeando los vehículos estacionados en la confluencia de las calles Nieves Cano y Guipúzcoa.

Una de las patrullas que se dirigió a la intervención observó en la zona una furgoneta con la ventanilla fracturada en el cruce de las calles Álava y Guipúzcoa.

En ese momento, un varón que se percató de la presencia policial salió huyendo, desoyendo los requerimientos de los agentes perseguidores y arrojando una bolsa contra uno de los policías. Finalmente, el varón fue interceptado, pero arremetió contra los agentes para tratar de zafarse y continuar la fuga, provocándoles lesiones.

Por todo ello, el hombre fue detenido. El vehículo afectado presentaba el interior revuelto y su documentación tirada por el suelo. Además, la policía recuperó la bolsa arrojada, en la que había diversas pertenencias del titular de la furgoneta, que ya le han sido devueltas.