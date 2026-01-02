Detenido un hombre de 48 años en Vitoria-Gasteiz por golpear a su pareja

VITORIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local han detenido en Vitoria-Gasteiz a un varón de 48 años como presunto autor de un delito de lesiones, en el ámbito de la violencia de género, por haber golpeado a su pareja.

Los hechos se produjeron este pasado jueves minutos antes de las 7.00 horas, cuando agentes de la Policía local fueron requeridos por un varón que dijo haber recibido una llamada de auxilio de su madre, ya que al parecer su actual pareja le estaba agrediendo.

Los agentes, en compañía del demandante del servicio, acudieron al domicilio de la mujer, a la que encontraron en estado de shock y con signos de haber sido golpeada, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, en el domicilio se encontraba la pareja de la mujer con las manos ensangrentadas. Tras recabar la información necesaria, el varón fue detenido por un delito de lesiones.