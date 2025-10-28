Detenido un hombre de 63 años por amenazar embriagado con prender fuego a un bar en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron a última hora de la tarde de este pasado lunes a un varón, de 63 años, como presunto autor de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad, tras molestar a los clientes de un bar en estado de embriaguez y amenazar con prenderle fuego.

Según ha informado la Guardia urbana, los hechos sucedieron sobre las 21.00 horas cuando una llamada al 092 solicitaba presencia policial en un establecimiento hostelero de Abetxuko, debido a que un cliente estaba insultando y amenazando al resto de usuarios.

Cuando los agentes llegaron al lugar, este hombre ya no se encontraba en el interior, pero fue localizado en otro bar cercano, donde fue identificado. Este varón estaba embriagado y no atendía a razones, ni a las órdenes de los agentes de no molestar. Tras ello, los agentes se marcharon del lugar.

Posteriormente, el hombre regresó al primer establecimiento hostelero amenazando a los que allí estaban con prender fuego al local, por lo que los policías tuvieron que intervenir de nuevo y ordenarle que abandonara el lugar, negándose a ello en varias ocasiones, braceando e insultando a los agentes.

Aunque se consiguió que saliera del establecimiento, una vez en la vía pública comenzó a increpar a los viandantes, teniendo que ser advertido nuevamente por los agentes, por lo que finalmente se procedió a su detención por desobediencia grave.