Detenido un hombre de 64 años por abofetear su mujer en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gaszteiz han detenido a un varón de 64 años como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, al haber abofeteado a su mujer.

Los hechos se produjeron poco después de las 20.00 horas de este pasado domingo, cuando una llamada al 092 advirtió de que un varón había agredido a una mujer en la Plaza de las Desamparadas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se entrevistaron con la pareja, así como con un testigo de los hechos, que manifestó haber visto cómo el hombre abofeteaba a la mujer.