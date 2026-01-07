Detenido un hombre por romper la orden de alejamiento respecto a su expareja en un centro comercial de Vitoria

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron el pasado sábado por la mañana a un hombre, de 54 años, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena respecto a su expareja, en el ámbito de la violencia de género.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron sobre las 11.00 horas cuando una llamada al 092 requirió presencia policial en un establecimiento de un centro comercial, ya que un varón estaba quebrantando una prohibición de acercamiento a su expareja.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el varón había huido, siendo aportada su descripción por la víctima protegida. El hombre fue localizado inmediatamente, abandonando el centro comercial. Una vez identificado, se comprobó que la orden de protección estaba en vigor, por lo que fue detenido.