Detenido un hombre en Vitoria tras agredir con una botella rota a otro varón

BILBAO 10 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza detuvieron la madrugada de este sábado en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz a un hombre acusado de un delito de lesiones después de que atacara con el cuello de una botella rota a otro varón. En el incidente, un ertzaina tuvo que sacar su arma reglamentaria ante la actitud "agresiva y amenazante" del arrestado.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el incidente se produjo a la una y media de la madrugada en una céntrica calle del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Tras una llamada que alertaba de una agresión, una patrulla de paisano de la Ertzaintza se trasladó al lugar y el arrestado también amenazó a los agentes con el objeto.

Los recursos policiales observaron cómo dos hombres se agredían mutuamente y, al acercarse, vieron cómo uno de ello arremetía con el cuello de una botella rota contra el otro. Tras identificarse de viva voz cómo agentes de la Ertzaintza, uno de los agentes procedió a separar al agresor que portaba el arma cortante en su mano.

Ante la posibilidad de un inminente ataque del agresor, que se presentaba una actitud agresiva y amenazante, su compañero extrajo el arma reglamentaria y ordenó al sospechoso en repetidas ocasiones que desistiera de su actitud.

En el momento que el agresor arrojó la botella al suelo procedieron a su detención acusado de un delito de lesiones, ya que la víctima presentaba heridas cortantes y sangrantes provocadas al intentar repeler el ataque.

El arrestado, de 24 años, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales. Una vez finalizadas fue puesto a disposición judicial este sábado a la tarde. La víctima, de 25 años, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario de la capital alavesa para recibir asistencia sanitaria.

Por su parte, Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación se ajusta a las instrucciones en vigor.