Detenido en Hondarribia (Gipuzkoa) por atacar con un cuchillo a un hombre tras una discusión

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SAN SEBASTIÁN 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un hombre, de 35 años, como presunto autor de un delito de lesiones provocadas con un cuchillo a otro varón en un aparcamiento de Hondarribia (Gipuzkoa). La víctima ha tenido que ser evacuada a un centro hospitalario, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos han tenido lugar a las tres de la madrugada de este sábado, cuando la Ertzaintza ha sido alertada de una pelea en un aparcamiento ubicado en el barrio de Jaitzubia.

Patrullas de protección ciudadana personadas en el lugar han interceptado a su llegada a tres individuos, cuando trataban de alejarse de allí. Seguidamente, han localizado dentro de un pabellón a un hombre que presentaba un corte en una axila y una lesión incisa en el pecho, también sangrante.

El herido, de 34 años, se encontraba acompañado de más personas y ha sido finalmente evacuada en ambulancia al Hospital Comarcal.

Realizadas las primeras indagaciones policiales se ha podido determinar que el autor de la agresión había sido uno de los tres hombres identificados por las patrullas en el momento en que llegaban al lugar. Al parecer, se había enzarzado con la víctima en una discusión previa a la agresión con arma blanca.

Además, tirada en una zona de piedras, se ha encontrado la hoja de un cuchillo de unos 16 centímetros de longitud, sin mango, presumiblemente el arma utilizada en la reyerta.

El supuesto autor, de 35 años, ha sido detenido por un delito de lesiones con arma blanca. Será presentado en el Juzgado a la finalización de las oportunas diligencias policiales.