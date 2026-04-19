Detenido por intento de homicidio en San Sebastián tras agredir a su compañero de piso con un cuchillo

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este domingo por la tarde en Donostia-San Sebastián a un joven por un presunto delito de intento de homicidio, después de que, en una discusión con su compañero de piso, le haya agredido con un cuchillo hiriéndole en el cuello.

Según ha informado el departamento de Seguridad, pasadas las cinco de la tarde, se ha solicitado presencia policial en una vivienda de barrio donostiarra de Altza, ya que había una persona herida que sangraba del cuello.

Rápidamente se han desplazado al lugar varias patrullas de la Ertzaintza, y han encontrado a un joven de 27 años con una herida incisa en el cuello. El personal sanitario que ha acudido al aviso se ha encargado de hacerle una primera atención y trasladarle en ambulancia al Hospital Donostia.

Las primeras informaciones apuntan a que se habría producido una discusión entre la víctima y un compañero de piso, y este último le había herido con un cuchillo en el cuello. Seguidamente, el agresor abandonó la vivienda.

Poco después, ha sido localizado en las inmediaciones el presunto autor de estos hechos y se ha procedido a su detención por un delito de homicidio en grado de tentativa. El detenido, de 26 años, será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.