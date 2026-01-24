Un detenido y un investigado en Barakaldo tras agredirse mutuamente con armas blancas

Archivo - Sucesos.- Una pareja retiene hasta su detención al asaltante de su vivienda tras sufrir una violenta agresión en Andoain - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 21 años y está investigando a otro varón de 37 años tras agredirse mutuamente en una pelea en la vía pública de Barakaldo en la que se habrían empleado armas blancas. Uno de ellos ha sido trasladado al Hospital de Cruces, donde ha quedado ingresado a causa de las lesiones.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, hacia las ocho menos veinte de la mañana de este sábado, los agentes de la Ertzaintza se han dirigido a la calle Fray Juan de Bilbao, ya que se había recibido un aviso en el que se informaba de que había una persona con la cara ensangrentada en este lugar.

Una patrulla ha encontrado en esta dirección a un hombre, de 37 años, que tenía dos cortes en la espalda, otro en el cuello y un golpe en la frente. Esta persona les ha explicado que había tenido una disputa con un joven al que conocía en Barakaldo, y que este le había agredido, tras lo que había huido. Al parecer, en la disputa se habrían empleado armas blancas.

Debido a sus lesiones, se ha solicitado que acudiera personal sanitario para atender al herido que, finalmente, ha sido trasladado a Hospital de Cruces donde ha quedado ingresado.

Instantes después era localizado el segundo implicado en el incidente en Barakaldo, en las inmediaciones del lugar donde supuestamente se había producido el altercado. El sospechoso tenía un corte en el pómulo y otro en el antebrazo, y ha reconocido que había tenido una pelea con un varón que le había causado las lesiones que presentaba.

A continuación, se ha procedido a su arresto por un presunto delito de lesiones y ha sido acompañado a un centro sanitario para recibir asistencia médica, para después ser trasladado a dependencias policiales y será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes. A la otra persona implicada en el incidente e ingresada en el Hospital de Cruces se le han abierto diligencias como investigado también por un delito de lesiones.