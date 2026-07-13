Detenido en Irun el autor del robo en Francia de equipaciones deportivas oficiales de un equipo de fútbol

SAN SEBASTIÁN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Irun y del Grupo de Controles de la Comisaría Conjunta de Hendaya-Irun han logrado la recuperación de efectos que, el pasado 18 de junio, habían sido sustraídos al club de fútbol francés Le Chesnay 78, y han detenido a un hombre de 42 años como presunto autor del robo.

El origen del operativo se activó cuando efectivos policiales del Grupo de Controles de la Comisaría de Irun identificaron, entre otras personas, a un hombre de 42 años de edad, el cual intentó acreditar su identidad ante los agentes mediante la exhibición del pasaporte de otra persona, por lo que se procedió a su detención por un delito de falsedad documental, según ha informado la Policía Nacional.

Una vez trasladado a dependencias policiales, y tras inspeccionar el equipaje que portaba, los investigadores encontraron un número importante de equipaciones deportivas oficiales de un equipo de futbol francés, empaquetadas y con su envoltorio original lo que, en un primer momento, les hizo valorar la posibilidad de que fuesen falsas.

Sin abandonar esa línea de investigación y realizadas gestiones a través del CCPA (Centro de Cooperación Policial Aduanera) de Hendaya, los agentes comprobaron que la ropa que la persona detenida portaba entre sus pertenencias coincidía con los efectos que el pasado 18 de junio, el club de futbol Le Chesnay 78 había denunciado como sustraídos de sus instalaciones ante la Policía de Versalles.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas por parte de los policías nacionales adscritos al Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría de Irun, se procedió a hacer entrega de los mismos a responsables de la Policía Francesa presente en el CCPA de Hendaya, para que fuesen entregados a sus legítimos propietarios.