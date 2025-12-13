Detenido en Irun (Gipuzkoa) tras huir de un forcejeo entre varias personas y localizarle 100 gramos de hachís

Material incautado al detenido - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

SAN SEBASTIÁN 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 22 años fue detenido este viernes en Irun (Gipuzkoa) acusado de un delito de tráfico de drogas al localizarle 100 gramos de hachís tras huir de un forcejeo entre varias personas ante la presencia de la Ertzaintza.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el viernes al mediodía se solicitó presencia policial en Behobia ya que se estaba produciendo un altercado entre varias personas en la vía pública. Los ertzainas que acudieron al aviso encontraron a unos hombres forcejeando entre ellos que, ante la presencia policial, huyeron a la carrera.

Poco después fueron alcanzados y se procedió a su identificación. Uno de los sospechosos, durante su huida, había parado brevemente cerca de un muro y había manipulado algo, y al inspeccionar el lugar se encontraron dos paquetes de 50 gramos de hachís y varios trozos de menor tamaño de la misma sustancia, han indicado las mismas fuentes.

Se procedió a su detención por un delito de tráfico de drogas y pudo comprobarse que ya había sido arrestado este pasado verano en San Sebastián por traficar con sustancias estupefacientes. El detenido, de 22 años, será puesto a disposición judicial a lo largo de este sábado.