Detenido en Irun (Gipuzkoa) en posesión de 100 kilos de cocaína y metanfetamina

SAN SEBASTIÁN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa, iniciada el pasado octubre a raíz de una actuación policial llevada a cabo por la Ertzain-etxea de Irun, ha permitido la detención de un hombre cuando estaba en posesión de tres maletas conteniendo 100 paquetes de aproximadamente un kilo de sustancia estupefaciente cada uno.

Del total, 85 paquetes contienen cocaína y los otros 15, posiblemente, metanfetamina. El valor aproximado de los 100 kilos de esta droga en el mercado sería de unos 3 millones de euros.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la detención del hombre, de 46 años, tuvo lugar el pasado 27 de octubre en Irun, acusado de un delito contra la salud pública y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.

Se trata del mayor alijo de cocaína en Gipuzkoa practicado por parte de la Ertzaintza, lo que evidencia el hecho de que la proximidad de Gipuzkoa con la frontera con Francia convierte al territorio en un lugar "recurrente y estratégico" en las rutas utilizadas por los grupos criminales relacionados con el tráfico de droga.