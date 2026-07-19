Detenido un joven de 19 años por golpear y robar un teléfono móvil a un viandante en Vitoria-Gasteiz

Archivo - La Ertzaintza investiga una agresión con arma blanca a un hombre en Bilbao que tuvo que ser operado por graves lesiones - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido la madrugada de este domingo a un joven, de 19 años, por golpear y robar un teléfono móvil a un hombre cuando se encontraba en un parque de la capital alavesa. Una patrulla ha observado al arrestado ocultando el aparato de telefonía bajo un vehículo.

Los hechos han tenido lugar pasadas las cuatro y media de la madrugada, según ha informado el Deparamento de Seguridad, cuando una patrulla de la Ertzaintza ha visto a un individuo en la calle Monseñor Estenaga que, al percatarse de la presencia policial, ha arrojado un teléfono móvil debajo de un vehículo allí estacionado.

Este ha señalado que se lo había encontrado a la vuelta de la esquina y lo había apagado para, posteriormente, venderlo. La dotación policial ha podido activar el dispositivo y, tras realizar varias indagaciones, se ha podido contactar con su legítimo propietario. Este ha indicado que había sido víctima de un robo violento cuando se encontraba sentado en un banco en el parque de El Norte. Según la información aportada, un individuo le había golpeado en la frente y le había arrebatado el móvil de las manos.

Una vez contrastado que el joven identificado por la patrulla, de 19 años, se correspondía con el presunto autor del robo, se ha procedido a su detención.

Además, en un bolsillo del pantalón portaba tres blísteres con más de 40 pastillas en total de un medicamento, por lo que también ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública. El arrestado será presentado en el Juzgado, después de quedar concluidas las correspondientes diligencias policiales.

La víctima, de 33 años, ha precisado de asistencia sanitaria por la herida en la frente, al parecer, fruto de un puñetazo en el momento del robo.