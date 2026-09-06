Detenido un joven en Bilbao por un agente fuera de servicio tras robar un bolso por el método del tirón

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este sábado en la capital vizcaína a un joven de 18 años tras robar un bolso por el método del tirón. Un agente fuera de servicio consiguió interceptar y retener al autor hasta la llegada de una patrulla.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha informado de que los hechos se registraron a las 16.40 horas en el Casco Viejo de Bilbao, cuando un individuo se aproximó a una mujer, de 79 años, y le arrebató el bolso mediante un fuerte tirón, provocando la rotura del asa y desestabilizando a la víctima para luego huir a la carrera con las pertenencias sustraídas.

Un agente de la Ertzaintza que se encontraba fuera de servicio vio la escena y consiguió interceptar al sospechoso cuando huía del lugar. Posteriormente, lo retuvo hasta la llegada de una patrulla policial.

Una vez personada la patrulla en el lugar, se procedió a la detención del hombre, de 18 años, por un delito de robo con violencia. El detenido fue conducido a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, ha sido puesto a disposición judicial, mientras que el bolso fue devuelto a su propietaria.