Detenido en Muskiz por el robo de varias joyas en una vivienda en Abanto Zierbena (Bizkaia)

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BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 47 años de edad y con numerosos antecedentes policiales, fue detenido este pasado lunes en Muskiz (Bizkaia) por su implicación en el robo en una vivienda del municipio de Abanto Zierbena, donde sustrajo varias joyas el mes pasado, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El robo tuvo lugar el pasado mes de abril en el barrio de Sanfuentes del municipio vizcaíno de Abanto-Zierbena. El autor de los hechos aprovechó la ausencia de sus moradores y accedió al piso sustrayendo, entre otros objetos, diversas joyas.

Tras poner en conocimiento de la Ertzaintza lo ocurrido, los recursos policiales trasladados al lugar verificaron el estado del domicilio y se iniciaron las pesquisas tendentes a identificar a las personas implicadas en el robo.

Fruto de las investigaciones practicadas, se pudo identificar al presunto autor, un hombre de 47 años, que fue detenido este lunes por la tarde en Muskiz.

El arrestado, con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, será puesto a disposición judicial una vez finalizada la investigación, que continúa abierta.