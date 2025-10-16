Detenido el presunto autor de cinco robos con fuerza en bares de Portugalete y Santurtzi

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 50 años de edad y con antecedentes policiales, fue detenido este pasado miércoles como presunto autor de cinco robos cometidos en establecimientos de hostelería de Portugalete y Santurtzi (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.

Entre los meses de julio y principios de octubre, la Ertzaintza ha recogido cinco denuncias por robos en bares, tres de ellos ubicados en el municipio de Portugalete y dos más en Santurtzi.

El acceso a los establecimientos se llevó a cabo mediante la fractura de los cristales de puertas o ventanas siendo, en algún caso también, forzadas las mismas. Una vez en el interior, era sustraído el dinero de las cajas registradoras, las máquinas tragaperras o botellas de alcohol. En base a los datos recabados, el autor habría sido un único individuo.

A consecuencia de las pesquisas policiales practicadas, se pudo identificar al presunto implicado en estos robos, un hombre de 50 años, que fue detenido este pasado, miércoles, en Portugalete. El arrestado, de nacionalidad española, cuenta con numerosos antecedentes policiales, sobre todo por delitos contra el patrimonio. Una vez queden concluidas las correspondientes diligencias policiales, el detenido, será presentado en el Juzgado.