Detenido el presunto autor del homicidio de un hombre en Lezama (Bizkaia) el pasado viernes

BILBAO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este martes el barrio bilbaíno de Zorroza a un varón de 21 años por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre de 60 años la semana pasada. La víctima fue encontrada fallecida en la zona del Alto del Vivero, en el término municipal de Lezama (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El hallazgo del cadáver tuvo lugar a media mañana del pasado viernes, pudiendo confirmar que la víctima era un vecino de Barakaldo, de 60 años, que constaba como desaparecido desde hacía dos días.

Al lugar se desplazaron diferentes dotaciones de la Ertzaintza para proceder a realizar la correspondiente inspección ocular y, tras el levantamiento del cadáver por parte de la comisión judicial, la Ertzaintza puso en marcha una investigación, ya que el mismo presentaba posibles indicios de violencia.

Las indagaciones realizadas en las horas posteriores han posibilitado que, sobre las cinco y cuarto de la tarde de este martes, agentes adscritos a la Sección de Investigación Criminal Territorial Bizkaia se hayan personado el barrio bilbaíno de Zorroza para proceder a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de homicidio.

El detenido, de 21 años, ha sido acusado de un presunto delito de homicidio y trasladado a dependencias policiales para la finalización de las diligencias correspondientes y hasta su puesta a disposición judicial.