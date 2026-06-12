Detenido por realizar grabaciones con un móvil en una ducha de unas instalaciones deportivas en Getxo (Bizkaia)

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este jueves a un hombre como presunto autor de un delito contra la intimidad por realizar grabaciones por medio de un teléfono móvil en los vestuarios de un polideportivo en el municipio vizcaíno de Getxo, hechos que tuvieron lugar el pasado mes de mayo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, una usuaria de las instalaciones presentó una denuncia tras percatarse de que, mientras se encontraba dentro de un vestuario, concretamente en una ducha individual junto a su hija de 11 años, había un teléfono móvil en la parte superior que les estaba grabando.

El testimonio de la denunciante indicaba que el dispositivo pertenecía a un individuo que se encontraba en otra ducha contigua y que, al darse cuenta de que había sido descubierto, abandonó el lugar de forma apresurada tras recoger su terminal de donde lo había dejado grabando.

En la huida, el hombre forcejeó con la denunciante y la golpeó con un 'stick' de hockey en un brazo. A partir de ese momento, se iniciaron las correspondientes investigaciones para tratar de esclarecer lo sucedido.

Como consecuencia de las indagaciones practicadas, los agentes encargados del caso identificaron a un hombre, de 47 años, por su implicación en los hechos. Este pasado jueves por la mañana la Ertzaintza procedió a su detención por un presunto delito contra la intimidad, y le ocupó el teléfono supuestamente usado para grabar a la denunciante y a su hija.

Tras realizar las diligencias oportunas, fue puesto en libertad a la espera de ser citado por la autoridad judicial.