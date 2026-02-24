Detenido por robar los cajones de las monedas de dos cajas registradoras en una farmacia de Portugalete

BILBAO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 34 años de edad, fue detenidos este pasado lunes en Sestao acusado del robo de los cajones de las monedas de dos cajas registradoras en una farmacia de Portugalete (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.

El robo se produjo en la madrugada del pasado 18 de febrero en una farmacia del barrio Mugakoa en Portugalete. Desde la central de alarmas se solicitó la presencia de la Ertzaintza en el establecimiento, puesto que una persona había forzado sus accesos y sustraído los cajones de las monedas de dos cajas registradoras.

Recursos de la Ertzaintza desplazados al lugar realizaron una inspección ocular de la farmacia comprobando los daños y el robo. Esa misma mañana, un operario municipal de limpieza, localizó en la vía pública los dos cajones de las cajas registradoras del establecimiento.

Los agentes de la Ertzaintza continuaron con las investigaciones, consiguiendo identificar y detener al autor de los hechos este pasado lunes en Sestao.

El arrestado, un hombre de 34 años de edad, cuenta con numerosos antecedentes por robo con fuerza en las cosas y la Ertzaintza investiga su implicación en hechos similares ocurridos en Portugalete. El arrestado fue puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias pertinentes.