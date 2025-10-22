Detenido por robar en una residencia de Vitoria solo un día después de su arresto por un delito similar en Peñacerrada

VITORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada a un joven de 21 años de edad como presunto autor de un robo con fuerza registrado en una residencia de Vitoria-Gasteiz. El sospechoso ya había sido detenido este pasado lunes por su participación en un acto delictivo similar perpetrado en Peñacerrada.

Alrededor de las cuatro de la madrugada, la Ertzaintza ha sido alertada de un posible robo registrado en una residencia de la capital alavesa, a cuyas dependencias habría accedido un desconocido forzando una de sus puertas y sustrayendo, al menos, un teléfono móvil.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, los agentes han realizado una inspección por la zona, localizando en las proximidades a un individuo que podría estar implicado en el suceso, quien ha sido interceptado por la patrulla, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

El sospechoso ha sido identificado, comprobando que se trataba de un joven de 21 años, con antecedentes policiales. El joven había sido arrestado este pasado lunes, también por la Ertzaintza, por su participación en otro acto delictivo similar perpetrado en Peñacerrada.

Tras realizar las indagaciones pertinentes y confirmar su participación en los hechos, el joven ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y acto seguido trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias oportunas, el arrestado será presentado ante la Autoridad Judicial.