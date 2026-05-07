Detenido por robo en una vivienda de Bilbao tras ser sorprendido por sus moradores

Archivo - Coche de la Ertzaintza en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 40 años de edad, fue detenido este pasado miércoles en Bilbao, tras ser sorprendido por las personas moradoras de una vivienda de la capital vizcaína, donde había accedido con la presunta intención de robar.

El implicado, que cuenta con antecedentes por hechos similares, portaba utensilios plásticos preparados para la apertura mediante el método del "resbalón" de puertas cerradas únicamente con golpete, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Hacia las siete de la tarde este pasado, miércoles, un particular alertó a la Ertzaintza de que tenía retenido en su vivienda a un individuo, al que había localizado dentro de la casa, ubicada en la zona de Indautxu.

Personadas en el lugar patrullas en funciones de protección ciudadana fueron informadas por el comunicante, un hombre de 32 años, de que, al llegar al domicilio, pudo observar que la puerta de entrada estaba entreabierta.

Nada más entrar al interior, localizó dentro de una de las habitaciones a un individuo. Al preguntarle por su presencia allí, el desconocido le respondió que había venido para comprobar unas goteras procedentes del piso de arriba.

En la zona del salón de la casa se encontraba también la madre del comunicante, que no se había percatado de la presencia del citado individuo, ni tampoco le había abierto la puerta. Ante tales hechos, retuvo al implicado hasta la llegada de las dotaciones policiales.

Los agentes intervinientes procedieron a su identificación, constatando que portaba diversas piezas de plástico recortadas, utilizadas habitualmente para la apertura de puertas cerradas sólo por golpete, sin vueltas de llave, mediante el método del "resbalón".

Además, llevaba unas tijeras, un reloj, diversas alhajas y dos billetes, de veinte y un dólar, objetos no reconocidos por las víctimas como de su propiedad.

El autor, de 40 años, fue finalmente detenido por un delito de robo en domicilio y trasladado a dependencias policiales para la confección de las pertinentes diligencias. El arrestado, que presenta varios arrestos anteriores por robos similares, será presentado en el Juzgado una vez concluidos dichos trámites policiales.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación sobre estos hechos para esclarecer la procedencia de los enseres incautados al detenido y su posible implicación en otros robos.