Detenido en San Sebastián por causar daños en 17 vehículos estacionados

SAN SEBASTIÁN 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada en Donostia-San Sebastián a un hombre de 30 años por un presunto delito de daños en 17 vehículos estacionados en la vía pública. La mayoría presentaba desperfectos en retrovisores, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Minutos después de las 03.00 horas de la madrugada de este jueves, la Ertzaintza ha recibido el aviso de que un hombre estaba intentando forzar un vehículo estacionado en el paseo Bera Bera del barrio donostiarra de Aiete.

Una patrulla de Protección Ciudadana ha localizado e identificado a una persona cerca de un coche que presentaba el retrovisor desencajado, un limpiaparabrisas arrancado y el otro retorcido. Los agentes han hecho averiguaciones que apuntaban al varón identificado en el lugar como presunto autor de los daños.

Recursos policiales han revisado el resto de vehículos estacionados en las inmediaciones y han comprobado que otros quince turismos y una motocicleta presentaban diversos desperfectos. En el caso de los coches, todos tenían algún retrovisor dañado, mientras que la motocicleta había sido tirada al suelo.

En vista de los hechos constatados en el lugar, se ha procedido a detener al presunto autor por un delito de daños. Al finalizar las diligencias en la Ertzain-etxea, el arrestado será puesto a disposición del Juzgado de Guardia en Donostia-San Sebastián.