Detenido en San Sebastián un seguidor de la Real por conducción temeraria contra aficionados del Atlético

Detención del sospechoso - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en San Sebastián a un seguidor de la Real Sociedad de 33 años, acusado de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. El conductor realizó maniobras peligrosas en la A-66, a su paso por Almendralejo (Badajoz), contra un vehículo ocupado por seguidores del Atlético de Madrid que regresaban del partido disputado en Sevilla el 18 de abril.

Según ha informado en un comunicado la Guardia Civil, el detenido realizó maniobras intimidatorias y obligando a las víctimas a reducir la velocidad ante el riesgo inminente de colisión, poniendo además el ahora detenido en peligro la integridad al resto de los ocupantes.

Estos hechos quedaron grabados en vídeo por otra aficionada y se hicieron virales en redes sociales. Su difusión permitió al GIAT (Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico) de la Agrupación de Tráfico de Extremadura identificar el vehículo.

Se solicitó la colaboración de la Comandancia de Gipuzkoa y la detención fue practicada por componentes de la Policía Judicial de Gipuzkoa en San Sebastián, han indicado las mismas fuentes.