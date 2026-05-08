Detenido en San Sebastián por vender joyas robadas con documentación falsa hasta en tres ocasiones

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SAN SEBASTIÁN 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo el pasado martes a un hombre, de 25 años, acusado de un delito de estafa y otro de falsedad documental tras vender joyas robadas en un local de compraventa de oro del centro de la capital guipuzcoana. El detenido realizó otras dos ventas fraudulentas en el mismo comercio el mes pasado y trató de repetir la transacción valiéndose de un documento de identidad falsificado.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el arresto del sospechoso se produjo en la tarde del martes, después de que saliera del establecimiento comercial donde había realizado una operación de venta de joyas de oro.

Una patrulla de la Ertzaintza procedió a su arresto al tratar este de huir de los agentes mientras procedían a su identificación. El recurso policial comprobó que el documento de identidad que había presentado para realizar la venta de una alianza de oro había sido falsificado.

La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento de que varias joyas vendidas en un local de compraventa de oro del centro de San Sebastián fueron robadas de una vivienda de la ciudad.

Los agentes responsables de la investigación comprobaron que la documentación presentada para normalizar la operación, por un importe de 1.589 euros, correspondía a un DNI que había sido sustraído hace tres años a su titular y que posteriormente había sido modificado y falsificado para cometer presuntamente actividades ilícitas.

El dispositivo de vigilancia y alerta permitió la detención en flagrancia de esta persona, reincidente en el delito, que utilizaba diferentes identidades y sin domicilio conocido, para eludir el control policial y judicial. Las pesquisas policiales han desvelado que esta persona utilizó documentación falsa para abrir cuentas bancarias en entidades digitales para canalizar el dinero obtenido en los ilícitos o estafas, han indicado las mismas fuentes.

El arrestado, de 25 años, está acusado de un delito de estafa y otro de falsedad documental, además de estar presuntamente relacionado con varios robos en viviendas en los municipios de Oiartzun e Irun y también con robos con violencia, según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza.

Sobre él constaban múltiples señalamientos y requisitorias, y además tenía pendientes tres órdenes judiciales de búsqueda y detención de sendos juzgados de San Sebastián. Este viernes la persona detenida ha sido puesta a disposición judicial mientras que las joyas robadas halladas e identificadas han sido restituidas a sus correspondientes propietarios.