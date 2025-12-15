Detenido en Santurtzi (Bizkaia) tras intervenirle 2.070 equipaciones falsas del Athletic Club valoradas en 132.000 euros

Equipaciones falsificadas intervenidas en la operación - GUARDIA CIVIL

BILBAO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Santurtzi (Bizkaia) acusado de un delito contra la propiedad industrial tras intervenirle 2.070 equipaciones deportivas falsificadas del Athletic Club de Bilbao con un valor en el mercado de 132.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación ha sido desarrollada por las patrullas Fiscales y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, quienes localizaron la mercancía "sospechosa debido a su volumen, procedencia y características declaradas" recibida mediante una empresa de mensajería.

El envío fue detectado a finales del pasado mes de octubre y en la inspección del mismo fueron detectadas 2.070 equipaciones deportivas del Athletic Club, todas ellas falsificadas, cuyo valor en el mercado alcanzarían los 132.000 euros según las estimaciones de la Guardia Civil de Bizkaia.

En las primeras comprobaciones se acreditó que las prendas no pertenecían a la distribución oficial del club ni a fabricantes autorizados. Presentaban etiquetas, marcajes y sistemas de embalaje incompatibles con los estándares oficiales, además de diferencias significativas en materiales, logotipos y calidad de impresión, ha detallado.

Una vez identificada la persona que había recepcionado el envío, los agentes practicaron su detención, a quien se le atribuye un delito contra la propiedad industrial, y se procedió a la aprehensión de toda la mercancía.

La Guardia Civil ha querido recordar que la producción y comercialización de artículos falsificados "no solo genera un lucro ilegal, sino que afecta la actividad económica legitima, al empleo y a la seguridad de los consumidores", y ha pedido la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad sospechosa en ese sentido.