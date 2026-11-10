Detenido en Trapagaran un conductor con el carné retirado tras huir de un control y chocar contra una patrulla

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 51 años, con el carné retirado y 16 arrestos anteriores, ha sido detenido en la localidad vizcaína de Trapagaran tras huir de un control de tráfico a bordo de una furgoneta y colisionar contra una de las patrullas de la Ertzaintza que le perseguían. Un agente ha tenido que ser trasladado al hospital y otros dos también han precisado atención sanitaria, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos se registraron sobre las 18.15 horas de este pasado lunes en la carretera BI-3745, en un control preventivo de alcoholemia instalado en el municipio de Trapagaran por agentes de la Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia.

Una furgoneta se acercó al control y, tras detenerse, el conductor reinició la marcha de manera repentina y eludió el dispositivo a gran velocidad. Dos patrullas emprendieron la persecución de la furgoneta y uno de los vehículos policiales logró adelantarla y obligó al conductor a detenerse.

Sin embargo, el hombre aceleró marcha atrás y colisionó de forma intencionada contra el otro coche de la Ertzaintza, ocupado por dos agentes, que sufrieron diversas lesiones, según ha relatado la Consejería.

Uno de los ertzainas tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, mientras que otros dos agentes también recibieron asistencia sanitaria debido al suceso.

PÉRDIDA DE PUNTOS

Los ertzainas de la Unidad de Tráfico identificaron al conductor implicado, del que se conocían actuaciones similares en fechas recientes. El hombre, que tiene retirado el permiso de conducir por la pérdida total de los puntos, fue detenido por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad. También se le abrieron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

Según los datos aportados por Seguridad, el detenido, de 51 años, ha sido arrestado en 16 ocasiones anteriormente por la Ertzaintza. Una vez finalicen las diligencias policiales en dependencias de la Ertzaintza en Sestao, será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Barakaldo.