Detenido por tratar de robar un patinete eléctrico, causándole lesiones a la víctima en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron el pasado sábado por la mañana a un joven, de 21 años, como presunto autor de un delito de tentativa de robo con violencia, tras causarle daños a una mujer a la que intentó robarle su patinete eléctrico.

La Guardia Urbana ha trasladado en una nota que los hechos se produjeron sobre las 10.30 horas cuando la Central de Coordinación informó por radio de un posible robo con violencia en la calle Coronación.

A su llegada, un testigo señaló a los agentes una zona vallada de obra donde localizaron, oculto entre bolsas y otros desechos, al presunto autor de los hechos.

La patrulla recabó información sobre lo ocurrido. Al parecer, minutos antes, dicho varón había cogido un patinete eléctrico que su dueña había dejado en el exterior de un establecimiento comercial de la calle Tenerías sin asegurar. La mujer fue avisada por el propietario del local y salió corriendo tras él.

Cuando consiguió darle alcance, se cayó al suelo produciéndose diversas lesiones, por lo que el dueño del establecimiento, que continuó en la persecución, lo interceptó y forcejeó con él hasta recuperar el vehículo, pese a que el presunto ladrón intentó agredirlo. Por todo lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención del varón.