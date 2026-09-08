Detenido un varón por hurtar "al descuido" un teléfono móvil en Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado lunes a un varón, de 22 años, como presunto autor de un delito de hurto de teléfono móvil en la vía pública.
La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos sucedieron poco antes de las 13.30 horas cuando una patrulla que circulaba por la calle Rioja fue requerida por un ciudadano que les alertó de que un joven había intentado sustraer un móvil.
Los agentes localizaron a la víctima y al autor que, "al descuido", le hurtó el dispositivo del bolsillo trasero del pantalón. Tras percatarse de lo sucedido el perjudicado, se enfrentó y consiguió recuperarlo. En vista de todo ello, así como de manifestaciones de testigos, se procedió al arresto.
Por otro lado, la policía ha informado que en materia de policía judicial, se han contabilizado un total de 15 denuncias: una por quebrantamiento de condena; ocho por hurto, de las cuales cinco de bicicleta; una por robo con violencia; una por hurto de uso de vehículo; una por estafa y tres por daños.