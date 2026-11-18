Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron a primera hora de la mañana de este pasado martes a un varón, de 22 años, como presunto autor de una agresión con arma blanca a otro joven.

La Guardia Urbana ha informado de que los hechos ocurrieron alrededor de las 8.00 horas, cuando la Policía Local recibió un aviso de que se había producido una agresión.

Una patrulla acudió al lugar, donde una testigo informó que el presunto agresor había huido. Tras solicitar una ambulancia, ya que la víctima presentaba una herida sangrante por arma blanca en el pecho, los policías comunicaron por emisora la descripción y los datos del presunto agresor para iniciar su búsqueda. Sobre las 9.30 horas, localizaron al joven y procedieron a su detención.